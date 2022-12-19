Лавров заявил, что действия РФ в рамках СВО обеспечили провал геополитических игр Запада

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение спецоперации РФ на Украине обеспечило провал геополитических игр Запада. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, реакция западных стран на действия российской армии только подтверждает, что спецоперация была необходима. Лавров подчеркнул, что Запад планировал сделать Украину постоянной угрозой безопасности российским территориям.

"То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках специальной военной операции, подтверждает наш главный вывод, что СВО была абсолютно необходима. <...> И что эта реакция отразила понимание Западом того, что наши действия обеспечили провал их геополитических игр", – высказался дипломат.

Министр также обратил внимание на то, что теперь начинается переход к многополярности. Однако это не быстрый процесс, добавил он. Лавров подчеркнул, что Запад будет сопротивляться этому.

Ранее Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложью и цинизмом заявления Запада о том, что Украина сама должна решать, возвращаться ли к переговорам с Россией или нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

РФ готова говорить в случае серьезного предложения по урегулированию на Украине – Лавров

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