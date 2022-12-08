Патрушев назвал стратегической целью США уничтожение РФ и слом безопасности в Евразии

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Стратегической целью США и блока НАТО является уничтожение России и деконструкция сложившейся системы международной безопасности на Евразийском материке, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает "Российская газета".

Такое заявление он сделал в ходе встречи с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Таиланда Супотом Маланийомом.

"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО – ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", – сказал Патрушев.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки Запада ослабить Россию посредством искажения ее истории обречены на провал.

Он подчеркнул, что нельзя повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев подгонялись под западные шаблоны. Однако, по словам президента РФ, нечто подобное происходит и сейчас в некоторых западных странах.

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