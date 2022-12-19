Лавров озвучил главный итог 2022 года для России

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итог уходящего года. Дипломат заявил, что РФ за 2022 год смогла понять, кому на мировой арене больше нельзя доверять.

"Главный итог – то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки Запада ослабить Россию посредством искажения ее истории обречены на провал.

Он подчеркнул, что нельзя повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев подгонялись под западные шаблоны. Однако, по словам президента РФ, нечто подобное происходит и сейчас в некоторых западных странах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!