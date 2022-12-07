РФ готова говорить в случае серьезного предложения по урегулированию на Украине – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия будет готова разговаривать в случае появления серьезного предложения по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

"Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с российской стороной возможны, если РФ покажет свою заинтересованность. По его мнению, на сегодняшний день Москва не готова к такому процессу.

В свою очередь, глава Белого дома Джо Байден, комментируя ситуацию, отметил, что готов обсудить с РФ урегулирование конфликта, а именно завершение боевых действий на Украине.

В Кремле на эти заявления отреагировали, подчеркнув, что спецоперация продолжится, пока не будут достигнуты все ранее поставленные цели.



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