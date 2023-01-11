Первая группа бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" завершила полугодовой контракт в зоне СВО

Бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в составе группы "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, со всех снята судимость. Сообщается, что помилование получили около 20 бывших заключенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал амнистию бойцов. Подробнее о том, чем займутся бывшие заключенные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.