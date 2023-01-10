Фото: телеграм-канал "112"

Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара на северо-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Пожар вспыхнул в здании на улице Добролюбова. Прокуратура Северо-Восточного административного округа проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы достигла двух тысяч квадратных метров. Произошло обрушение здания на площади 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли авиацию. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. Огонь локализовали.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. Из помещения самостоятельно эвакуировались 233 человека.

По информации столичного Дептранса, из-за ЧП перекрыто движение по улице Добролюбова в сторону центра Москвы. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Видео: Москва 24

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