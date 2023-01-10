15:40Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "112"
Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара на северо-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Пожар вспыхнул в здании на улице Добролюбова. Прокуратура Северо-Восточного административного округа проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Площадь пожара на складе автосервиса на северо-востоке Москвы достигла двух тысяч квадратных метров. Произошло обрушение здания на площади 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли авиацию. Борьбу с огнем ведут 136 человек и 48 единиц техники. Огонь локализовали.
Пожару присвоен третий ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. Из помещения самостоятельно эвакуировались 233 человека.
По информации столичного Дептранса, из-за ЧП перекрыто движение по улице Добролюбова в сторону центра Москвы. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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