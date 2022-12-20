Всемирный банк одобрил выделение Киеву еще 610 млн долларов

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Всемирный банк одобрил выделение Украине дополнительного пакета помощи в размере 610 миллионов долларов. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте организации.

Уточняется, что около 500 миллионов долларов кредита Киев получит под гарантии Великобритании от Международного банка реконструкции и развития.

"Всемирный банк также поддержит Украину в новом проекте по восстановлению и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию и удовлетворению новых и неотложных потребностей в медицинских услугах в связи с войной", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза согласовал пакет документов, который позволит выделить Украине кредитную поддержку на 18 миллиардов евро. Ожидается, что данная сумма будет предоставлена Киеву в следующем году на 10-летний льготный период.

Западные страны увеличили финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ЕС одобрил военную помощь Украине в обмен на реформы

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