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Конгресс Соединенных Штатов может прекратить выделять средства на оказание военной помощи Украине, если не будет переговоров по урегулированию существующего конфликта. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.

"США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а по состоянию на середину ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще 37,7 миллиарда. В сумме это составляет 105,5 миллиарда", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что именно Штаты оказывают Киеву наибольшую поддержку. По его мнению, такое положение дел сохранится до того момента, пока у власти находится действующий президент Джо Байден.

Атламазоглу обратил внимание на то, что американский оборонный бюджет на следующий год должен составить 857,9 миллиарда долларов военных расходов. По его словам, Украине уже выделили 12% от этой суммы.

Власти могут перестать спонсировать Киев, если не увидят перспективу окончания конфликта, добавил обозреватель. Он также подчеркнул, что в настоящее время республиканцы правят конгрессом и они вполне могут сократить финансовую помощь.

"Еще 12 месяцев боевых действий могут стоить более ста миллиардов долларов помощи. Законодатели могут отказаться поддерживать эти меры без каких-либо мирных переговоров", – объяснил эксперт.

Атламазоглу считает, что в такой ситуации Украина останется без основного источника финансирования, поскольку у администрации нынешнего американского лидера нет плана действий на этот случай.

Однако он отметил, что решение о предоставлении украинской армии ЗРК Patriot говорит о том, что в настоящее время США решительно поддерживают Украину.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставка США вооружений на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО. По его словам, особенно это касается ЗРК Patriot.

До этого СМИ сообщали, что Байден подает сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. Сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти США могут объявить о передаче Киеву ЗРК "Пэтриот"

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