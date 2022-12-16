В новый пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные средства ПВО

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Дополнительные средства ПВО будут включены в новый пакет военной помощи Киеву, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

"Последует новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО", – сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что военная помощь Киеву будет осуществляться до тех пор, пока Украина будет подвергаться воздушным атакам.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставка США вооружений на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО. По его словам, особенно это касается ЗРК Patriot.

До этого в Пентагоне сообщили о расширении программы подготовки украинских военных. До 500 человек ежемесячно будут проходить обучение на военных объектах США в Европе.

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