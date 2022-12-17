01:58Политика
Австрия передаст 5 млн евро Украине для восстановления энергоинфраструктуры
Фото: depositphotos/pajche
Австрия передаст 5 миллионов евро Украине для восстановления энергосистемы страны. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.
Газета приводит заявление главы австрийского министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслера.
Министр указывает, что финансовая помощь Украине будет "актом солидарности" и поможет поддержать гражданское население.
"Австрия, как нейтральная страна, должна проявлять особую приверженность в этой области", – заявил он.
В пятницу, 16 декабря, на всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о полной остановке движения метро в украинской столице. Он сообщил, что все станции метро работают в качестве укрытий.
После офис Зеленского предупредил об экстренных аварийных отключениях электричества по всей стране.
Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины в начале октября, после теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, они осуществляются военнослужащими РФ из высокоточного оружия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Укрэнерго" объявило режим ЧС в энергосистеме Украины
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