Австрия передаст 5 млн евро Украине для восстановления энергоинфраструктуры

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Австрия передаст 5 миллионов евро Украине для восстановления энергосистемы страны. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Газета приводит заявление главы австрийского министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслера.

Министр указывает, что финансовая помощь Украине будет "актом солидарности" и поможет поддержать гражданское население.

"Австрия, как нейтральная страна, должна проявлять особую приверженность в этой области", – заявил он.

В пятницу, 16 декабря, на всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о полной остановке движения метро в украинской столице. Он сообщил, что все станции метро работают в качестве укрытий.

После офис Зеленского предупредил об экстренных аварийных отключениях электричества по всей стране.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины в начале октября, после теракта на Крымском мосту. Как заявлял президент России Владимир Путин, они осуществляются военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

"Укрэнерго" объявило режим ЧС в энергосистеме Украины

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