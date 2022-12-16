Кличко сообщил об остановке движения киевского метро на всех линиях

Фото: телеграм-канал Readovka

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение метро в украинской столице полностью остановлено. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия", – написал Кличко.

Ранее он сообщил, что в разных районах Киева прогремели взрывы. По его словам, звуки взрывов раздались в Деснянском и Днепровском районах Киева.

До этого о взрывах в Киевской области сообщили украинские СМИ. Кроме того, об обстреле инфраструктурных объектов Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов.

Утром 16 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены зазвучали в восточных областях, однако позднее тревога была объявлена во всех регионах страны.



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