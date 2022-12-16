10:59Происшествия
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
В разных районах Киева прогремели взрывы, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, звуки взрывов раздались в Деснянском и Днепровском районах Киева.
Ранее о взрывах в Киевской области сообщили украинские СМИ. Кроме того, об обстреле инфраструктурных объектов Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов.
Утром 16 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены зазвучали в восточных областях, однако позднее тревога была объявлена во всех регионах страны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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