На Украине сообщили о взрывах в Киевской области и Харькове

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В Харькове раздаются взрывы в районе инфраструктурных объектов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", – заявил он.

Кроме того, по информации украинского "5-го канала", взрывы раздаются в Киевской области.

Утром 16 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены зазвучали в восточных областях, однако позднее тревога была объявлена во всех регионах страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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