Украина планирует покрыть дефицит электроэнергии импортом из Европы

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Киевские власти рассчитывают покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы. Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта", – приводят его слова РИА Новости.

Галущенко подчеркнул, что главным вопросом возможного импорта электроэнергии станет его финансирование.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Из-за последствий ударов власти Украины столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с чем Киев затребовал помощь у западных партнеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Дефицит энергосистемы Украины составляет 30% от потребностей потребителей

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