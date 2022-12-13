Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Украины

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Российские ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины затрудняют логистику ВСУ и таким образом приближают поражение Киева, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, также удары по энергосистеме нарушают коммуникацию между подразделениями украинских войск и делают невозможным полноценное функционирование ремонтных баз.

"Конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", – отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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