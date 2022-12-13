Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на угледарском и марьинском направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Союзные силы продвигаются на угледарском, марьинском и других направлениях, несмотря на сложную обстановку на фронте. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Обстановка на линии фронта остается сложной. Но, тем не менее, наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но <...> наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы. Но каждые 50–100–200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов", – заявил он в интервью РИА Новости.

Пушилин сообщил, что на марьинском направлении тяжелые бои происходят непосредственно у застройки Марьинки. При этом российские силы отбивают контратаки ВСУ и продолжают продвигаться в населенный пункт, отметил он.

Кроме того, врио главы ДНР заявил, что есть продвижение на первомайском направлении. По его словам, это минимизирует шансы противника доставать до населенных пунктов.

"Я думаю, что Авдеевка нужна сейчас для прекращения обстрелов как Донецка, так и Ясиноватой", – считает Пушилин.

На майорском направлении российские силы удерживают позиции и продвигаются в направлении Дзержинского, уточнил он.

По словам Пушилина, на артемовском направлении бойцы ЧВК "Вагнер" ведут бои в окрестностях города Артемовска для последующего полного освобождения населенного пункта.

Ранее Пушилин сообщил, что территория ДНР освобождена более чем на 50%.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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