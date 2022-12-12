Военный эксперт объяснил, как ВС РФ выйдут к Славянску и Краматорску

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артемовск и Марьинка являются наиболее горячими точками в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе, их взятие откроет для Вооруженных сил РФ выход к Славянску и Краматорску, заявил директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов. Об этом сообщает "Радио 1".

"Эти населенные пункты – ключевые с точки зрения обороны ВСУ, поэтому при прорыве открывается выход к Славянску и Краматорску", – сказал он.

По словам Кнутова, взятие Артемовска и Марьинки позволит прорвать линию обороны от Угледара до Соледара, благодаря чему под контроль ВС РФ сможет перейти вся прилегающая территория.

"Тогда останется только одна линия: Славянск – Краматорск. Бои, которые сейчас происходят, хоть и позиционные, но имеют стратегическое значение", – пояснил эксперт.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, на некоторых участках продвижение составляет 100–200 метров, а где-то важны и 10–20 метров, которые улучшают позиции подразделений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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