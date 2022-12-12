Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за сутки уничтожили в ДНР два самолета МиГ-29 ВВС Украины и два украинских вертолета Ми-8, сообщает Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили самолеты в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Вертолеты сбили в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ в рамках наступления в ДНР за сутки уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. В Минобороны РФ отметили, что российским военным удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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