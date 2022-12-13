Более 50% территории ДНР освобождено – Пушилин

Фото: телеграм-канал Минобороны России

Территория ДНР более чем на 50% освобождена от украинских военных. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Освобождено территорий Донецкой Народной Республики <…> немногим более 50 процентов", – заявил Пушилин в интервью РИА Новости.

Он также уточнил, что подразделения на территории ДНР делают все возможное для освобождения территории в конституционных границах.

Ранее Пушилин сообщал о продвижении союзных сил по всей линии соприкосновения. На некоторых участках продвижение составляет 100–200 метров, а где-то важны и 10–20 метров, которые улучшают позиции подразделений, уточнил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о смещении линии соприкосновения на территорию противника в зоне спецоперации. Он также назвал прогнозы по ходу СВО "весьма и весьма благоприятными".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ рассказало о действиях военных на донецком направлении

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