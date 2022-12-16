Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине

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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей территории страны ввели экстренные аварийные отключения электричества. По его словам, это вызвано повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", – написал Тимошенко в телеграм-канале.

Он призвал жителей страны с пониманием отнестись к отключениям электричества и перепадам в подаче воды и тепла.

В пятницу, 16 декабря, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены зазвучали в восточных областях, однако позднее тревога была объявлена во всех регионах страны.

После украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. Кроме того, об обстреле инфраструктурных объектов Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение метро в украинской столице полностью остановлено. По его словам, все станции работают как укрытия.

8 декабря Владимир Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Президент подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ. Российский лидер напомнил о том, как ВСУ делали все, чтобы прекратить подачу воды в Донецк.

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