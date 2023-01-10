Минобороны РФ показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту украинской военной инфраструктуры.

На ролике, опубликованном в телеграм-канале ведомства, показан выезд комплекса на стартовую позицию. На кадрах видны элементы маскировки четырехосной машины. Пусковую установку закрывает специальная сеть, которая пропитана химическим составом, нейтрализующим радиоволны. Такой материал поглощает сигнал противника и уберегает машину от сканирования.

Также показана работа командира батареи в командно-штабной машине, предшествующая пуску, и сам старт ракеты. Пополнить боекомплект можно либо на точке заряжания, либо "в поле", если заряжающая машина сама придет на точку пуска.

Комплексы работают по подземным бункерам, командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов. Ракета неуязвима для ПВО противника и может уничтожить скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения. Также в арсенале "Искандера" есть крылатые ракеты, которые летят на сверхнизкой высоте и огибают рельеф местности.

В Минобороны подчеркнули, что хоть комплексы "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта, противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу. Ракетные дивизионы несут круглосуточное боевое дежурство.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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