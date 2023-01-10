11:39Общество
В РФ не планируют расширять меры профилактики гриппа – Роспотребнадзор
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Профилактические меры по предотвращению гриппа в РФ расширять не планируют, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее мнению, все необходимые средства в этом вопросе уже были обозначены.
"Все, что планировалось перед началом эпидемии гриппа, все уже рекомендовано и введено в действие, поэтому больше расширять их на данный момент не планируется", – поделилась Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".
Эксперт отметила, что на данный момент школам были высланы рекомендации переводить классы на дистанционный формат, если свыше 20% ребят заболели. Также посоветовали поступать и в трудовых коллективах, напомнила Пшеничная.
Помимо этого, она подчеркнула, что непривитым людям необходимо в общественных местах носить маски.
Ранее Пшеничная поделилась, что в РФ продолжают регистрировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Она заявила, что подобные случаи чаще всего фиксируют у людей с ослабленным иммунитетом, а также у детей и представителей старшего поколения.
В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19
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