В РФ не планируют расширять меры профилактики гриппа – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Профилактические меры по предотвращению гриппа в РФ расширять не планируют, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее мнению, все необходимые средства в этом вопросе уже были обозначены.

"Все, что планировалось перед началом эпидемии гриппа, все уже рекомендовано и введено в действие, поэтому больше расширять их на данный момент не планируется", – поделилась Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперт отметила, что на данный момент школам были высланы рекомендации переводить классы на дистанционный формат, если свыше 20% ребят заболели. Также посоветовали поступать и в трудовых коллективах, напомнила Пшеничная.

Помимо этого, она подчеркнула, что непривитым людям необходимо в общественных местах носить маски.

Ранее Пшеничная поделилась, что в РФ продолжают регистрировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Она заявила, что подобные случаи чаще всего фиксируют у людей с ослабленным иммунитетом, а также у детей и представителей старшего поколения.

В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

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