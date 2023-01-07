Европейцев призвали готовиться к плохим новостям из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям Европы следует приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения на континенте подварианта "Омикрон-штамма" коронавируса "Кракен", заявил журналист издания Politico Карло Мартушелли.

В публикации он привел данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым XBB.1.5 "агрессивно" распространялся на территории США, а количество случаев заболевших удваивалось каждые девять дней.

"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, потому что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время "Омикрон-штаммами", – написал Мартушелли.

Хорошей новостью журналист назвал то, что у Европы есть время подготовиться к всплеску заболеваемости. В то же время он указал, что быстрое распространение XBB.1.5 в США не означает, что подобное обязательно произойдет и на на европейском континенте.

В конце декабря в Роспотребнадзоре сообщали, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. В ведомстве отмечали, что более четверти всех подтвержденных случаев COVID-19 приходится на "Стелс-Омикрон".



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