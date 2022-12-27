Ситуация с коронавирусом в РФ остается стабильной – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России остается стабильной, показатели заболеваемости демонстрируют небольшое снижение. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Эпидобстановка по COVID-19 остается достаточно стабильной. На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в базу VGARus к текущему моменту загружено более 222 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2. В настоящее время на "Стелс-Омикрон" приходится более четверти всех подтвержденных случаев коронавируса.

"За последние две недели к линии BA.2 геноварианта "Омикрон" отнесено 25,3% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 66%. Фиксируются находки субвариантов XBB и BQ.1", – указано в материале.

На заключительном в 2022 году селекторном совещании ведомства было отмечено, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 7%. Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия в период новогодних каникул и после них.

За последние сутки в России выявили 5 197 случаев заражения коронавирусом. За это время в стране госпитализировали 1 262 человека, выздоровели 7 692 пациента. При этом от последствий COVID-19 скончались 59 человек. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 774 824 случая коронавируса.

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