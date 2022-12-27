За сутки в России выявили 5 197 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в России обнаружили 5 197 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 1 262 человека, выздоровели 7 692 пациента. При этом от последствий COVID-19 скончались 59 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 774 824 случая коронавируса. В общей сложности от болезни вылечились 21 176 667 человек, а скончались 393 435.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может ежегодно "поставлять" новые штаммы коронавируса. По его словам, это может произойти на фоне послаблений в сфере COVID-19. Волчков добавил, что похожая ситуация наблюдается и с гриппом. Его эпидемия также бывает в стране каждый год.



Число случаев заражения ковидом в Москве снижается четыре дня подряд

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