Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием – Ракова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием, в настоящее время он стал управляемым, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"<...> каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", – сказала она в интервью РИА Новости.

В то же время Ракова подчеркнула, что расслабляться пока не стоит, поскольку будущее может подкинуть любые сюрпризы.

20 декабря в Роспотребнадзоре сообщали, что в 34 регионах России был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Отмечалось, что на 50-й неделе в стране выявили на 5,5% больше случаев COVID-19, чем на 49-й неделе.

До этого заммэра столицы по вопросам социального развития подчеркивала, что коронавирус и ОРВИ не оказали влияния на доступность и качество медицинских услуг в поликлиниках Москвы.



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