03:39Общество
Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием – Ракова
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием, в настоящее время он стал управляемым, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"<...> каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу", – сказала она в интервью РИА Новости.
В то же время Ракова подчеркнула, что расслабляться пока не стоит, поскольку будущее может подкинуть любые сюрпризы.
20 декабря в Роспотребнадзоре сообщали, что в 34 регионах России был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Отмечалось, что на 50-й неделе в стране выявили на 5,5% больше случаев COVID-19, чем на 49-й неделе.
До этого заммэра столицы по вопросам социального развития подчеркивала, что коронавирус и ОРВИ не оказали влияния на доступность и качество медицинских услуг в поликлиниках Москвы.
Врач-иммунолог рассказал, как россиянам не заразиться несколькими вирусами сразу
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!