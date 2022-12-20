Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 34 регионах РФ за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рост заболеваемости COVID-19 за неделю фиксируют в 34 регионах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На 50-й неделе в стране зарегистрировали на 5,5% больше случаев коронавируса, чем на 49-й неделе.

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 5 994 новых случая заражения COVID-19. Не смогли побороть болезнь 57 пациентов. По информации специалистов, за сутки в государстве госпитализировали 1 564 человека, что на 172,9% больше, чем накануне.

Рост количества направлений в медучреждения зафиксировали в 65 субъектах, снижение – в восьми. Обстановка с заболеваемостью не изменилась в 12 регионах. Выздоровели за минувшие 24 часа 8 109 пациентов, что на 45,7% больше, чем 19 декабря.

Между тем заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что распространение COVID-19 и ОРВИ не оказало влияния на доступность и качество медицинских услуг в городских медучреждениях.



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