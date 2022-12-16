Иммунолог опроверг "зомби-угрозу" от COVID-19 среди медработников

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заражение патологоанатомов, судмедэкспертов и медперсонала, работающих с телами умерших от COVID-19, сведено к минимуму, так как они всегда используют средства защиты. Об этом Москве 24 рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя статью в The New York Times о риске заражения от умерших.

Ранее исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто выяснил, что COVID-19 может распространяться даже после смерти носителя. По данным ученых, заразиться можно в течение 17 дней после кончины инфицированного. В The New York Times отметили, что в зоне риска находятся люди, которые часто контактируют с телами – патологоанатомы и другие сотрудники здравоохранения.

"Они-то как раз защищаются. Они надевают перчатки, средства индивидуальной защиты, соблюдают определенные правила. Они не работают голыми руками", – отметил Болибок.

В целом же то, что сам по себе вирус достаточно долго сохраняется в теле погибшего от него организма, – не новость, пояснил он. "Целый ряд инфекций может сохраняться в телах умерших", – сказал иммунолог.

В качестве примера он привел сибирскую язву. К захоронениям с погибшими от нее животными запрещают подходить, поскольку споры могут столетиями находиться даже в истлевших трупах, рассказал врач.

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