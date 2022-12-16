В США сообщили о "зомби-угрозе" COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исследователи выяснили, что коронавирус может распространяться даже после смерти носителя. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на работу исследователя из японского университета Тиба Хисако Сайто.

Вместе со своими коллегами мужчина выяснил, что заразиться коронавирусом от тела погибшего можно в течение 17 дней после его смерти. Исследователями были взяты образцы со слизистой носа и из легких 11 погибших от COVID-19. В итоге устойчивый вирус был обнаружен в шести образцах спустя 13 дней после смерти.

По словам обозревателя газеты Апурвы Мандавилли, в связи с этим в зоне риска находятся люди, которые часто контактируют с трупами в рамках своей профессиональной деятельности – патологоанатомы, судмедэксперты и другие сотрудники здравоохранения.

В июле 2020 года японское правительство обратилось к населению с просьбой максимально ограничить контакт с телами погибших от коронавируса и кремировать их в течение суток после смерти.

COVID-19 – не единственное заболевание, которое распространяется после смерти носителя. Вспышки Эболы в Африке были спровоцированы похоронными традициями. При этом, как подчеркивает Апурва Мандавилли, риск заразиться Эболой от мертвого гораздо выше, чем при коронавирусе.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в предстоящем году прекратится режим ЧС в связи с COVID-19. Также он напомнил, что после обнаружения "Омикрон"-штамма коронавируса в 2021 году болезнь еженедельно уносила порядка 50 тысяч жизней.

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