12:16Общество
В Москве за сутки выявили 2 131 случай COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве за минувшие сутки выявили 2 131 новый случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.
За последние 24 часа от последствий COVID-19 в столице умерли 16 пациентов. Были госпитализированы 156 пациентов. Выздоровели 1 266 человек.
Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 278 905 случаев коронавируса, выздоровел 3 083 681 человек, скончался 47 241 пациент.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что чрезвычайная ситуация с COVID-19 завершится в 2023 году. Он отметил, что после обнаружения штамма коронавируса "Омикрон" в 2021 году болезнь уносила каждую неделю примерно 50 тысяч жизней.
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