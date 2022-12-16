В РФ за сутки выявили 8 451 случай заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за минувшие сутки выявили 8 451 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 2 131, Санкт-Петербурге – 1 098, Свердловской области – 381.

С симптомами COVID-19 госпитализировали 1 400 человек. Прирост числа госпитализаций отмечен в 37 регионах, снижение – в 38, без изменений ситуация осталась в 10 субъектах.

От последствий инфекционного заболевания скончались 59 человек. Выздоровели после прохождения лечения 7 393 пациента, что на 1,9% меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в стране выявили 21 701 321 случай коронавирусной инфекции. Благополучно перенес болезнь 21 096 061 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом, какой наблюдался в феврале текущего года с приходом "Омикрон"-штамма.

В ведомстве объяснили это тем, что вирус стал менее агрессивным, а врачи научились его лечить.



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