Минздрав добавил информацию по гриппу в методички по лечению COVID-19

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Российский Минздрав представил обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса, добавив в методички информацию по гриппу. Об этом сообщает сайт ведомства.

"В новую версию методических рекомендаций был внесен ряд дополнений. Так, в разделе "Этиология, патогенез и патоморфология" актуализирована информация с учетом известных циркулирующих штаммов COVID-19 и их особенностей, в том числе штамма BQ1", – написали в ведомстве.

Также в новой методичке можно будет ознакомиться с рекомендациями по диагностике и лечению гриппа в период сохраняющейся пандемии коронавируса, а также по работе с сезонными заболеваниями.

Помимо этого, в документе представили актуальные данные назначения препаратов, обновили списки ведения особых групп пациентов и методики лечения неотложных ситуаций при COVID-19.

Ранее сообщалось, что российские власти включили тестирование на грипп и другие респираторные инфекции в программу обязательного медицинского страхования. Теперь их будут проводить в соответствующих медучреждениях.

Правительство утвердило проведение тестирования на грипп в рамках программы ОМС

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