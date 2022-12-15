Роспотребнадзор назвал масочный режим в столице рекомендательной мерой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что соблюдение масочного режима в столице является не обязательной, а рекомендательной мерой. Такое заявление она сделала в беседе с Москвой 24.

По ее словам, ситуация с гриппом в Москве остается непростой на протяжении нескольких недель. При этом пик заболеваемости, как свидетельствуют статистические данные, был пройден.

Также глава столичного управления Роспотребнадзора напомнила, что прививка от гриппа является необязательной.

"У нас есть рекомендация для работодателей. Но это не является обязательной нормой, как это было по COVID-19", – сообщила Андреева.

Ранее стало известно, что жители России смогут пройти тестирование на наличие вируса гриппа бесплатно. Такое решение было принято на фоне роста показателей заболеваемости гриппом и общего ухудшения эпидемиологической обстановки в сочетании с распространением коронавирусной инфекции.



В России начнут бесплатно тестировать на грипп

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