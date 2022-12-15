Депздрав сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

"Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил 0%, а темп роста госпитализаций снизился на 15%", – рассказали в ведомстве.

По детям наблюдается еще более положительная динамика. Так, за неделю заболеваемость среди них упала на 10%, а количество госпитализаций – на 15%. В Депздраве надеются, что пик заболеваемости пройден.

Отмечается, что в столичных медучреждениях налажена работа с больными ОРВИ и гриппом: для них выделены отдельные входы, подготовлен коечный фонд, 30% которого сейчас свободно. Кроме того, задействованное количество медработников позволяет оказывать помощь и в поликлиниках, и на дому.

Накануне Владимир Путин заявил, что в России средний показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ растет на 30–35% в неделю.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, уточнил, что основная доля заболевших гриппом приходится на H1n1, он же свиной грипп. По его словам, наиболее тяжело заболевание протекает у беременных женщин, пациентов с диабетом и пожилых людей.



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