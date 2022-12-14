Путин поручил продолжить прививочную кампанию от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил о необходимости продолжить вакцинацию от гриппа и коронавируса, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

"У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", – цитирует президента ТАСС.

Российский лидер дал подобное поручение после доклада министра здравоохранения Михаила Мурашко, который сообщил об обстановке с заболеваемостью указанными инфекциями.

Между тем Путин признался, что сам уже прошел необходимую вакцинацию от гриппа.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о завершении прививочной кампании. На тот момент глава ведомства сообщала, что сейчас вакцинироваться от гриппа уже поздно.

Уже сегодня в ходе совещания Попова поделилась, что всех пациентов с ОРВИ в РФ будут тестировать на наличие данного вируса. Подобное решение было принято Оперативным штабом под руководством Татьяны Голиковой.



В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача

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