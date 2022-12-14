16:23Общество
Основная доля заболевших гриппом в РФ приходится на H1n1 – Мурашко
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России основная доля заболевших гриппом приходится на H1n1, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, наиболее тяжело заболевание протекает у беременных женщин и пациентов с диабетом.
"В 2009 году это заболевание вызвало большой уровень заболеваемости, и более тяжело всегда протекает данная инфекция у беременных, у лиц старше 60 лет и у пациентов с сахарным диабетом, а также у лиц с избыточной массой тела", – сказал глава Минздрава РФ.
Мурашко добавил, что важнейшее значение имеет вакцинация от гриппа.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех пациентов с признаками ОРВИ следует тестировать на грипп. По ее словам, доля вакцинированных среди заразившихся гриппом составляет меньше 1%.
До этого она призвала россиян использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать гигиену рук.
В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача
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