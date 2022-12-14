В каждом третьем регионе РФ часть школ отправили на карантин из-за гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В каждом третьем российском регионе часть школ ушла на карантин в связи с увеличением показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.

Отмечается, что частичное закрытие школ на фоне ухудшения эпидемической обстановки было организовано в 30 субъектах РФ – от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Речь идет о Бурятии, Чукотке, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также Архангельской, Новгородской, Волгоградской, Саратовской, Курской, Оренбургской, Нижегородской областях и других регионах.

Отмечается, что в Саратовской области на карантин закрылась каждая шестая школа, а в некоторых городах отдельных регионов был введен полный карантин. Так, в Смоленске около 37 тысяч школьников уже вторую неделю учатся дистанционно. Аналогичная ситуация наблюдается во Владикавказе и большинстве школ Астрахани.

Кроме того, в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе на очном обучении были оставлены только ученики девятых и одиннадцатых классов. Перевод на удаленку отдельных классов был осуществлен в каждом четвертом российском регионе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев свиного гриппа в 82 регионах РФ. Также в ведомстве сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 35%. Подобный показатель превышен в 37 субъектах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 2022 году в РФ пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Она пояснила, что распространяемый сейчас вирус вызвал пандемию 2009–2010 годов. Попова подчеркнула, что свиной грипп вызывает множество осложнений, также возможны летальные исходы.

Школы Астрахани перешли на удаленный формат обучения из-за свиного гриппа

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