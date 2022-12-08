Пришедший в РФ вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью – Попова

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В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас в стране распространяется вирус А (H1N1), который вызвал пандемию 2009–2010 годов. Свиной грипп, указала Попова, вызывает большое количество осложнений, также возможны летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем.

К первым симптомам заболевания относятся слабость, повышение температуры, неприятные ощущения в носу и горле, а также общее недомогание, пояснила Попова. По ее словам, минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный – около семи дней.

"Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов", – сказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1".

Она подчеркнула, что в регионах принимаются все необходимые меры в борьбе с вирусом. В частности, ведомство рекомендовало школам отпускать классы на дистанционное обучение в случае отсутствия на занятиях 20% учеников.



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