Терапевт рассказала, как защитить себя в сезон простуды и гриппа

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о мерах, которые помогут обезопасить себя в период ОРВИ и гриппа. Ее советы передает RT.



Терапевт отмечает, что во время двухлетнего периода активного действия антиковидных мер вспышек вирусных заболеваний практически не было. В связи с этим Ярцева считает "барьерный метод" примером эффективной защиты.



"Благодаря этим двум годам антиковидных мер, когда все поголовно носили маски и большая часть людей работали из дома, снижалось количество контактов. Таким образом был прерван воздушно-капельный путь передачи", – подчеркнула Ярцева.



Врач посоветовала россиянам не выходить на работу с высокой температурой. Это может ухудшить состояние и стать причиной распространения инфекции.



"У нас привычная ситуация – выпить жаропонижающие и поехать на работу. Не надо так работать – это главное. В целом сейчас ожидаемый всеми коллегами "сезон". Ничего необычного, вспышки эпидемии как таковой нет", – сказала терапевт.

Также иммунолог просит обратить внимание на уровень влажности в помещении.



Ранее врач Тимур Пестерев перечислил смертельно опасные осложнения гриппа у детей. Среди самых тяжелых он назвал затрудненное дыхание и высокую температуру, которую не удается сбить. По его словам, вышеперечисленное является поводом для вызова скорой помощи или даже госпитализации. Также к опасным симптомам эксперт относит боли в области грудной клетки и примеси крови в мокроте.

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