08:00Общество
Врач рассказал, чего нельзя есть при простуде
Фото: depositphotos/talip007.yandex.ru
Во время простуды из рациона следует исключить сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам эксперта, употребление тяжелой пищи во время болезни будет дополнительно нагружать организм, которому и так нужны силы на борьбу с инфекцией.
"Не нужно есть переохлажденные продукты, мороженое, пить холодное молоко, чтобы не усиливать простуду", – отмечает эксперт.
Кроме того, следует отказаться от сладостей, рекомендует Гинзбург. Лучше всего употреблять легкую пищу, которая хорошо усваивается и будет помогать выздоровлению. В рацион стоит включить яйца, каши, фрукты и ягоды. Можно пить и слегка подслащенные морсы, заключил эксперт.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, почему сладкий чай вреден во время простуды. По ее словам, напитки с сахаром негативно влияют на процесс выздоровления. В частности, замедляют его. Дело в том, что сахар подпитывает патогенную микрофлору в желудочно-кишечном тракте. В результате работе иммунной системы будут мешать происходящие в кишечнике процессы брожения.
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