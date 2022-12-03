Врач рассказал, чего нельзя есть при простуде

Фото: depositphotos/talip007.yandex.ru

Во время простуды из рациона следует исключить сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, употребление тяжелой пищи во время болезни будет дополнительно нагружать организм, которому и так нужны силы на борьбу с инфекцией.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Лучше не есть жареное мясо. Человек от него, конечно, не умрет, но просто это тяжелая пища при простуде.

"Не нужно есть переохлажденные продукты, мороженое, пить холодное молоко, чтобы не усиливать простуду", – отмечает эксперт.

Кроме того, следует отказаться от сладостей, рекомендует Гинзбург. Лучше всего употреблять легкую пищу, которая хорошо усваивается и будет помогать выздоровлению. В рацион стоит включить яйца, каши, фрукты и ягоды. Можно пить и слегка подслащенные морсы, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, почему сладкий чай вреден во время простуды. По ее словам, напитки с сахаром негативно влияют на процесс выздоровления. В частности, замедляют его. Дело в том, что сахар подпитывает патогенную микрофлору в желудочно-кишечном тракте. В результате работе иммунной системы будут мешать происходящие в кишечнике процессы брожения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!