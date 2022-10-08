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08:05

Общество

Диетолог рассказала, какой чай опасно пить при простуде

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov

Во время простуды лучше не пить сладкий чай. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, употребление сладких напитков может замедлить процесс выздоровления. Поэтому чай следует пить без сахара.

Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет. А состояние иммунной системы на 80% зависит от состояния микробиома кишечника.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Лучше выбирать зеленый чай, так как в нем содержится большое количество биофлавоноидов – антиоксидантов, которые помогут бороться с простудой. Важно пить и обычную воду комнатной температуры, чтобы очистить организм от токсинов и поддержать его силы, добавила Королева.

"Либо это может быть морс без сахара из клюквы, малины и других ягод с жаропонижающим эффектом, чтобы отрегулировать температуру организма и помочь ему справиться с инфекцией", – заключила диетолог.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева перечислила ошибки, которых следует избегать при больном горле. В частности, не стоит употреблять слишком горячие или холодные напитки. По словам эксперта, это может давать на слизистую дополнительную нагрузку. Лучшим вариантом является теплое питье, пояснила она.

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