Иммунолог рассказала, что запрещено делать при больном горле

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Людям с больным горлом не следует проводить полоскание йодом и спиртовыми антисептиками, а также курить, есть острую пищу и пить слишком горячие или холодные напитки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Прежде всего эксперт не советует пользоваться народным способом и полоскать горло раствором соды или йода. Это может замедлить выздоровление, предупреждает иммунолог.

"Задача – помочь организму справиться с вирусами, бактериями. Не нужно добавлять спиртовой йод. Он губит и сушит слизистую", – говорит специалист.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Когда мы используем различные спиртовые антисептики для горла, мы нарушаем естественный баланс. Но ведь чем быстрее этот баланс восстановиться, тем быстрее мы победим вредоносную бактерию или инфекцию.

Кроме того, терапевт рекомендует не пить слишком горячие или холодные напитки, чтобы дополнительно не нагружать слизистую. "Должно быть не слишком горячее, не слишком холодное, а теплое питье", – уточнила врач.

Некоторые используют для лечения чеснок. Но эксперт предостерегает, что так не надо делать. "В этом нет смысла, когда человек уже болеет. Есть чеснок не надо. И не нужно есть то, что раздражает горло, какие-то острые вещи, чтобы дополнительной нагрузки на горло не было", – говорит Ярцева.

Горло лучше всего полоскать слабым солевым раствором. Такой подход поможет смыть инфекцию со слизистой и при этом не нарушит барьер и баланс здоровых бактерий, которые создают защитный слой на слизистых, отметила врач. Кроме того, можно использовать отвар ромашки и рассасывать пастилки для смягчения боли в горле, добавила она.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Желательно курить пореже, поменьше. Если уже есть какое-то воспаление в горле, дополнительная нагрузка в виде горячего дыма будет во вред.

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