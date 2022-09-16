Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:57

Главная / Новости /

Иммунолог рассказала, что запрещено делать при больном горле

"Губит и сушит": названы ошибки при лечении больного горла
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Людям с больным горлом не следует проводить полоскание йодом и спиртовыми антисептиками, а также курить, есть острую пищу и пить слишком горячие или холодные напитки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Прежде всего эксперт не советует пользоваться народным способом и полоскать горло раствором соды или йода. Это может замедлить выздоровление, предупреждает иммунолог.

"Задача – помочь организму справиться с вирусами, бактериями. Не нужно добавлять спиртовой йод. Он губит и сушит слизистую", – говорит специалист.

Когда мы используем различные спиртовые антисептики для горла, мы нарушаем естественный баланс. Но ведь чем быстрее этот баланс восстановиться, тем быстрее мы победим вредоносную бактерию или инфекцию.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Кроме того, терапевт рекомендует не пить слишком горячие или холодные напитки, чтобы дополнительно не нагружать слизистую. "Должно быть не слишком горячее, не слишком холодное, а теплое питье", – уточнила врач.

Некоторые используют для лечения чеснок. Но эксперт предостерегает, что так не надо делать. "В этом нет смысла, когда человек уже болеет. Есть чеснок не надо. И не нужно есть то, что раздражает горло, какие-то острые вещи, чтобы дополнительной нагрузки на горло не было", – говорит Ярцева.

Горло лучше всего полоскать слабым солевым раствором. Такой подход поможет смыть инфекцию со слизистой и при этом не нарушит барьер и баланс здоровых бактерий, которые создают защитный слой на слизистых, отметила врач. Кроме того, можно использовать отвар ромашки и рассасывать пастилки для смягчения боли в горле, добавила она.

Желательно курить пореже, поменьше. Если уже есть какое-то воспаление в горле, дополнительная нагрузка в виде горячего дыма будет во вред.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко предупредила об опасности сосудосуживающих средств от насморка. Если пользоваться препаратом более недели, то это может привести к возникновению зависимости от него, объяснила эксперт. Более того, подобные лекарства воздействуют на все сосуды в организме. Из-за этого увеличивается нагрузка и на сердце.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать