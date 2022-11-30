Врач назвала способы уберечься от ОРВИ

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Не заболеть ОРВИ помогут употребление горячего чая со специями и ношение масок в местах скопления людей, заявила "Ленте.ру" терапевт Олеся Савельева.

"Если контакта с больным не избежать, используйте респиратор или четырехслойную марлевую маску. Меняйте их каждые два-три часа", – указала медик.

По ее словам, в чай же можно добавлять такие согревающие специи, как корица, базилик гвоздика. Кроме того, уточнила врач, отгоняют микробы фитонциды, большое количество которых содержится в можжевельнике. Так, его ветки можно поставить в доме.

В сезон ОРВИ особое внимание следует уделять, по словам терапевта, детям. Врач подчеркнула, что важно следить, чтобы ребенок тщательно мыл руки или обрабатывал их антисептическими салфетками. Помимо этого, детям можно пропить и курс витамина С и привиться от гриппа.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости гриппом будет фиксироваться в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. При этом, отмечалось, что в некоторых регионах РФ уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский до этого назвал три фактора роста заболеваемости гриппом в РФ. Так, ключевым в его распространении в стране является недостаточная вакцинация населения.



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