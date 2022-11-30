Врач назвал препараты от COVID-19, которые могут навредить при гриппе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Симптомы коронавируса, гриппа и ОРВИ практически невозможно отличить без специального тестирования, однако методы лечения каждого из этих заболеваний существенно различаются, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, академик РАН Александр Горелов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, последние три недели более чем в 30% регионов России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Горелов отметил, что в настоящее время шансы заразиться коронавирусом или указанными инфекционными заболеваниями примерно равны. В связи с этим перед врачами встала задача определения возбудителя при наличии схожих симптомов.

"Дифференциальная диагностика очень важна. Потому что лечение отличается", – отметил Горелов.

Он пояснил, что, например, назначение кроворазжижающих препаратов, необходимых для лечения коронавируса, при гриппе оказывает негативный эффект. Эксперт отметил, что в настоящее время в России имеются тест-системы, которые позволяют точно установить инфекцию в течение двух часов, однако такая диагностика не входит в ОМС.

Ранее эксперты спрогнозировали рост заболеваемости гриппом в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. В некоторых субъектах РФ уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%.



Специалисты рассказали о трех новых подвидах гриппа в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!