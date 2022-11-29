Онищенко призвал вакцинироваться от свиного гриппа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от свиного гриппа. По его словам, заболевшие тяжело переносят эту инфекцию. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

"Грипп H1N1 достаточно тяжело протекает. Болеют в том числе и дети. Он начинается с высокой температуры. Температура держится 4–5 дней, как и положено при гриппе. Особенных симптомов нет – это головная боль, интоксикация, потливость. <...> Тем, кто не привился, настоятельно рекомендую это сделать", – сказал он.

Специалист добавил, что для профилактики гриппа должны применяться те же меры, которые использовались для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Онищенко посоветовал:



носить маски в общественных местах;

использовать интерфероны, которые вводятся через нос;

чаще проветривать помещения;

принимать витамины.

Ранее эксперты спрогнозировали рост заболеваемости гриппом в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. В некоторых субъектах РФ уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, в свою очередь, назвал три фактора роста заболеваемости гриппом в РФ.

Главным в распространении гриппа в стране является недостаточная вакцинация населения, сообщил он.



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