В Москве нет закрытых на карантин из-за гриппа и ОРВИ образовательных организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ, в Москве все образовательные организации продолжают работу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что учебный процесс приостанавливается в отдельных зданиях, классах или группах. При этом все ограничения носят профилактический характер.

Руководители образовательных организаций самостоятельно принимают решение о приостановлении учебного процесса, если в отдельных классах или группах отсутствуют из-за болезни 20% и более детей.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рекомендовал заболевшему гриппом человеку срочно обратиться к медикам и провести первые дни в постели, а не "на ногах". Он назвал грипп серьезным недугом, который несет угрозу здоровью. Специалист посоветовал заболевшим следовать всем рекомендациям врача.



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