Попова заявила о достаточном количестве препарата от свиного гриппа в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России есть достаточный объем препарата от свиного гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские медики осведомлены о лечении свиного гриппа специальным средством. Препарат был изобретен в 2009–2010 годах.

"Оно (средство. – Прим. ред.) сегодня в достаточном количестве есть в стране", – сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По последним данным, свиной грипп был выявлен в 82 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю возросла на 35,4%. Подобный показатель превышен в 37 субъектах.

Ранее в Центре имени Гамалеи создали вакцину, способную защитить от разных штаммов гриппа. Препарат будет вводиться через верхние дыхательные пути. Он сможет защитить организм на срок от двух до четырех лет в зависимости от состояния иммунной системы человека.



Роспотребнадзор сообщил о случаях свиного гриппа в 82 регионах России

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