16:38Общество
Попова заявила о достаточном количестве препарата от свиного гриппа в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России есть достаточный объем препарата от свиного гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, российские медики осведомлены о лечении свиного гриппа специальным средством. Препарат был изобретен в 2009–2010 годах.
"Оно (средство. – Прим. ред.) сегодня в достаточном количестве есть в стране", – сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По последним данным, свиной грипп был выявлен в 82 регионах России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю возросла на 35,4%. Подобный показатель превышен в 37 субъектах.
Ранее в Центре имени Гамалеи создали вакцину, способную защитить от разных штаммов гриппа. Препарат будет вводиться через верхние дыхательные пути. Он сможет защитить организм на срок от двух до четырех лет в зависимости от состояния иммунной системы человека.
Роспотребнадзор сообщил о случаях свиного гриппа в 82 регионах России
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