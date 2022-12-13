Роспотребнадзор сообщил о случаях свиного гриппа в 82 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Роспотребнадзора заявили о случаях заболевания свиным гриппом штаммом A(H1N1)-2009 в 82 регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

"Доля вирусов гриппа (в совокупном показателе заболеваемости гриппом и ОРВИ. – Прим. ред.) продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5%. <...> Также фиксируются штаммы гриппа A(H3N2) и B", – заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве представили статистику, согласно которой заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю возросла на 35,4%. Подобный показатель превышен в 37 субъектах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в этом году в РФ обнаружили вариант гриппа, который является более вредоносным для здоровья человека.

По ее словам, сейчас в государстве распространяется вирус А (H1N1), который вызвал пандемию 2009–2010 годов. Свиной грипп может стать причиной большого количества осложнений. Недуг также вызывает летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ увеличилась на 23% за неделю

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