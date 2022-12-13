В Минздраве РФ призвали не переносить грипп "на ногах"

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Если человек заболел гриппом, то ему следует срочно обратиться к медиками и провести первые дни в постели, а не "на ногах". Таким мнением поделился главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт подчеркнул, что грипп представляет собой очень серьезный недуг, который несет угрозу здоровью. Он рекомендовал следовать всем советам своего лечащего врача. По его словам, скорость преодоления вируса напрямую зависит от состояния иммунитета человека.

"В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40–60%). В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища", – цитирует Чуланова ТАСС.

Помимо прочего, во время гриппа крайне не рекомендуются физические и умственные нагрузки, в том числе и просмотр телевизора.

Ранее в Роспотребнадзоре показали статистику, согласно которой распространение гриппа и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 35,4%. Отмечалось, что такой показатель превышен в 37 субъектах.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ увеличилась на 23% за неделю

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