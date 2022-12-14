Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа

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Владимир Путин заявил, что вакцинировался от гриппа. Об этом он сообщил на совещании с членами российского правительства.

В ходе встречи с кабмином Путин напомнил о своем обращении, которое содержало вопрос, нужно ли делать прививку от гриппа или нет.

"Вот, докладываю, вчера сделал", – сказал президент России.

В ходе заседания российский лидер также сообщил о еженедельном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране на 30–35%. О ситуации с гриппом в России Путин попросил доложить главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Попова заявила, что всех пациентов с ОРВИ в РФ будут тестировать на наличие гриппа. Соответствующее решение было принято Оперативным штабом под руководством Татьяны Голиковой. Кроме того, число вакцинировавших от заболевания в стране составляет порядка 1% от общего количества заболевших.



В Роспотребнадзоре заявили о возможности привиться от гриппа по назначению врача

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